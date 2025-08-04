На Западе начали меньше говорить о положении ВСУ ради сохранения иллюзии стабильности в зоне спецоперации. Таким мнением поделился британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran .

«На Западе практически перестали говорить о военной ситуации на Украине, потому что все еще цепляются за идею о том, что обстановка на линии фронта стабильна и что русские якобы не добиваются особого прогресса», — отметил он.

Меркурис добавил, что освобождение Часова Яра уже доказывает стремительность продвижения армии России в зоне СВО.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах российских войск в республике. По его словам, подразделения ВС РФ после освобождения Часова Яра и Александро-Калинова могут выйти на Константиновку. До населенного пункта осталось меньше пяти километров.