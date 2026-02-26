Бразильские наемники, воевавшие в рядах ВСУ, погибли под Купянском страшной смертью: мужчины замерзли. По данным Shot , чтобы согреться, иностранцы пытались жечь форму сослуживцев, но толку от этого было мало.

Тела наемников нашли в доме у железнодорожной станции Куриловка. Рядом обнаружили гору сожженного обмундирования. Никаких припасов не осталось.

Скорее всего, они ждали подмоги, которую никто не собирался за ними отправлять, отметил источник телеграм-канала. Все наемники, по его словам, скончались от сильного обморожения и голода.

Тут же источник Shot напомнил, что еще в конце прошлого года командование ВСУ перебросило к Купянску 300 бразильцев, пытаясь отбить город, а когда план провалился никто помогать заблокированным наемникам не стал.