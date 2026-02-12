На Купянском направлении украинские военнослужащие массово покидают позиции из-за морозов, проблем с энергоснабжением и безразличия командиров. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

Ежедневно там гибнут десятки солдат, а новые подкрепления не приходят. Речь идет о 15-й бригаде Нацгвардии и 116-й бригаде теробороны. Командир последней Максим Литвиненко открыто сформулировал логику мясорубки.

«Если вышел из фарша живым куском — ты молодец. Если стал фаршем — значит, был недостаточно крут. Для полковника это не трагедия, а естественный отбор», — пояснил он.

Для неугодных нацгвардейцев создали штрафбат — людей держат в яме, а затем отправляют на верную гибель. Комбриг с позывным Кара-Даг скрывает потери в Харьковской области, записывая погибших в дезертиры.

«Там не перевоспитывают. Там расходуют», — заключил силовик.

Ранее под Купянском ВС России ликвидировали подполковника спецподразделения «Альфа» СБУ Руслана Петренко.