Попытки Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу лишь продлевают конфликт. К его завершению такие действия не ведут, написал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале .

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он готов прекратить боевые действия в обмен на приглашение в НАТО Слуцкий охарактеризовал как «мастер-класс по переобуванию в воздухе».

Лидер ЛДПР отметил, что Россия извлекла уроки из Минских соглашений и не позволит западным странам использовать переговоры для перевооружения Украины. По мнению политика, конфликт может завершиться только при достижении целей российской спецоперации, в числе которых он назвал и внеблоковый статус Украины.

Слуцкий также обвинил Зеленского в попытках адаптировать свою риторику под новые реалии, называя это «планом Б» для США после провала «формулы мира». Политик уверен, что территория Донбасса и Новороссии останется в составе России по воле местного населения.

Заявление Слуцкого — реакция на недавнее интервью президента Украины Зеленского. Последний в интервью Sky News допустил, что активные боевые действия могут завершиться, если контролируемая Киевом территория окажется под защитой Североатлантического альянса.

Таким образом украинский лидер комментировал один из предполагаемых планов избранного президента США Дональда Трампа. Согласно ему, конфликт может завершиться территориальными уступками Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил Зеленского в желании напрямую вовлечь НАТО в бои на Украине.