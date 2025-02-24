Макрон заявил о невозможности изъятия замороженных активов России

Президент Франции Эммануэль Макрон признал невозможность забрать замороженные активы России, так как это противоречит международному праву. Об этом он заявил на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом, трансляцию которой вел Елисейский дворец в соцсети X.

«Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву», — сказал французский лидер.

Макрон добавил, что этот вопрос также следует обсудить в процессе мирных переговоров по Украине.

В начале февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз «креативно использовать» замороженные российские активы. Кроме того, она считает важным продлить их заморозку.

Позже российский экономист Михаил Хазин заявил, что России все-равно вернут активы, замороженные на Западе, пусть и с некоторыми оговорками. По его словам, это технический вопрос. Кроме того, на российской территории ничуть не меньше иностранных активов, которые тоже можно конфисковать.