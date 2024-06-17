Перехваченные в Липецке БПЛА несли взрывчатку на металлургический комбинат
Mash: целью сбитых БПЛА в Липецке мог стать металлургический комбинат
Обезвреженные в Липецке украинские беспилотники несли до 3,5 килограмма взрывчатки. Их нацелили на Новолипецкий металлургический комбинат, но российские военные перехватили дроны, сообщил Telegram-канал Mash.
Три БПЛА самолетного типа засекли в Липецкой области ночью. Источники канала заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы дроны-камикадзе посадили примерно в двух километрах от предприятия. Обломки упали в частном секторе и повредили один дом.
Новолипецкий металлургический комбинат производит металл, чугун, стальные заготовки для разных отраслей промышленности, в том числе военной. Журналисты заявили, что предприятие впервые подверглось такой крупной атаке.
Минобороны объявило о шести сбитых ночью беспилотниках. Из них три уничтожили в Липецкой области, остальные — в Воронежской и Белгородской областях.