Песков назвал дату переговоров Дмитриева и Уиткоффа

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведут встречу в Абу-Даби. Она состоится сегодня-завтра, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Руководители обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в экономике.

"Это тоже сегодня-завтра. Там будет в Абу-Даби находиться Кирилл Дмитриев. И уже со своим собеседником, этим собеседником будет Стив Уиткофф, он будет продолжать дискуссии", - процитировал его ТАСС.

У Пескова спросили, будут ли Дмитриев и Уиткофф встречаться только только вдвоем.

«Насколько я знаю, пока да», — ответил представитель Кремля.

После ночной встречи в Кремле президента России Владимира Путина со спецпосланником США и предпринимателем, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером стало известно о начале работы трехсторонней группы по Украине. Переговорную группу от России уже сформировали.