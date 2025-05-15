Переговоры России и Украины в Стамбуле стартуют 16 мая

ТАСС: переговоры по Украине в Стамбуле начнутся 16 мая

Переговоры между Россией и Украиной начнутся в Стамбуле 16 мая. Об этом сообщил источник ТАСС. .

«Да, 16 мая», — сказал собеседник агентства.

Украинская делегация прилетит в Стамбул 15 мая вечером. Такое заявление сделал советник украинского лидера Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, сообщило «Интерфакс-Украина».

«Украинские представители планируют быть в Стамбуле сегодня позже вечером», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести переговоры по урегулированию конфликта в онлайн-формате. Он сказал, что ему нечего делать в Стамбуле.

Российскую делегацию представляет помощник президента Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, глава Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Ранее американский государственный секретарь Марко Рубио сделал резкое заявление. По его словам, без решающего участия европейских стран Россия и Украина не будут вести «добросовестные переговоры».