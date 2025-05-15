Госсекретарь США сделал резкое заявление по украинским переговорам

Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что без решающего участия европейских стран Россия и Украина не будут вести «добросовестные переговоры». Чиновника процитировало агентство Reuters .

Рубио провел отдельные переговоры с главами МИД Франции, Германии, Великобритании и Италии. На заседании так называемой «пятерки» стран НАТО и G7 глава Госдепа подчеркнул, что европейские лидеры должны взять на себя ключевую роль в организации реального диалога между Москвой и Киевом.

По словам представителя Госдепа, Рубио проинформировал коллег о попытках президента Дональда Трампа добиться прекращения боевых действий. Министры согласились с необходимостью усилить европейские оборонные расходы и разделить ответственность в рамках НАТО.

На встрече также обсуждали сотрудничество в оборонной сфере, недопущение ядерной угрозы со стороны Ирана и ограничение влияния Китая. Рубио отдельно отметил, что американские оборонные компании должны остаться важной частью европейского переоснащения.

Позже Рубио поблагодарил главу МИД Турции Хакана Фидана за организацию встречи. Фидан, в свою очередь, призвал Россию и Украину к компромиссу, подчеркнув: «Если будет доверие и встречные шаги, у нас есть шанс на мир».

В Турции готовится встреча российской и украинской делегаций. В четверг, 15 мая, переговоры могут не состояться.