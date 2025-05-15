Российская делегация по переговорам в Стамбуле хочет добиться долгосрочного мира, устранив первопричины конфликта на Украине. Об этом заявил ее глава, помощник президента Владимир Мединский в выступлении перед журналистами, его слова приводит РИА «Новости» .

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«Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад», — заявил он.

Кроме того, помощник главы государства подчеркнул, что делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для диалога, а также настроена на поиск точек соприкосновения.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина боится садиться за стол с российскими делегатами, и рекомендовала Европе взять себя и своих «выкормышей» в руки.