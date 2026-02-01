Украинская сторона могла намеренно перенести переговоры, запланированные на 1 февраля, чтобы подтолкнуть Россию к продлению энергетического перемирия. Такое мнение высказал военкор Александр Коц в телеграм-канале .

«Думаю, переговоры, которые должны были состояться сегодня, украинская сторона перенесла намеренно, чтобы вынудить нас продлить мораторий на удары по энергетике. Для благоприятного фона, так сказать», — заявил Коц.

Он добавил, что для создания этого самого благоприятного фона, Украине следовало бы прекратить бить по Белгороду ракетами HIMARS.

Украинские власти сообщили о стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ранее угрозы президента Украины Владимира Зеленского во время энергетического перемирия связали с ощущением безнаказанности.