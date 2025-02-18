«Переговоры нас не касаются». Кадыров призвал не расслабляться и не ждать окончания СВО

Кадыров: нельзя расслабляться, ожидая начала переговоров и окончания СВО

Не стоит надеяться, что вот-вот начнутся переговоры по урегулированию конфликта на территории Украины и спецоперация закончится. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на совещании с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов. Видео опубликовано в его Telegram-канале .

«С переговорами будь что будет, нас пока это не касается. Мы не можем расслабиться», — сказал он.

Необходимо принять дополнительные меры для повышения боеспособности российских военных и совершенствования их навыков, подчеркнул глава Чечни. По словам Кадырова, благодаря высокому уровню подготовки и современному вооружению, военнослужащие успешно продвигаются в зоне специальной военной операции, освобождая территории. Благодаря этому удалось значительно повысить боеспособность войск и подготовить их к современным условиям ведения боевых действий.

На том же заседании командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об успешном повышении боеспособности военнослужащих ВС России. По его словам, российские военные уверенно удерживают инициативу на линии соприкосновения.

Ранее Кадыров показал работу бойцов «Ахмата» на Харьковском направлении. Спецназовцы ликвидировали противника, который укрывался в одном из зданий.