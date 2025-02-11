Кадыров показал работу бойцов «Ахмата» на Харьковском направлении

Бойцы спецназа «Ахмат» и взвод БПЛА уничтожили противника, укрывшегося в одном из зданий на Харьковском направлении. Видео боя опубликовал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он не стал упоминать, в каком населенном пункте и когда это произошло, отметив лишь, что бойцы спецподразделения действуют на территории противника.

«Это, в свою очередь, в разы повышает сложность оперативно-боевых мероприятий. Тем не менее, парни справились с задачей на отлично. Молодцы!» — написал глава республики.

Ранее Кадыров показал видео, как операторы БПЛА «Аида» охотятся на украинских боевиков в Курской области. По его словам, бойцы активно взрывают укрепрайоны и уничтожают личный состав и технику противника.