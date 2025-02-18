Кадыров выступил с жестким предупреждением по спецоперации

Расслабляться в ожидании переговоров о завершении украинского кризиса нельзя. С таким заявлением перед руководителями чеченских силовых ведомств выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, фрагмент выступления опубликовали в его официальном Telegram-канале .

Кадыров отметил, что сейчас необходимо усиливать обучение российских бойцов и дать им возможность улучшать свои навыки. Кроме того, добавил глава Чечни, следует использовать и новые технологии, «которых нет ни у кого, сколько бы это не стоило».

На том же заседании командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов доложил об успешном повышении боеспособности военнослужащих ВС РФ. Снабженные передовым оснащением российские военные уверенно удерживают инициативу на линии соприкосновения, добавил он.

Переговоры между Россией и США об окончании украинского конфликта должны начаться во вторник, 18 февраля. Они пройдут в Эр-Рияде. Украину на это мероприятие не пригласили.