Россия вернула из украинского плена 157 военных

Россия и Украина 5 февраля обменялись военнопленными по схеме «157 на 157». Об обмене сообщило Министерство обороны России.

С подконтрольной Украине территории вернулись 157 военнослужащих. Российская сторона передала такое же количество пленных ВСУ. Вместе с военными домой возвращаются трое граждан России — жители Курской области, которых ранее удерживал противник.

Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии. Там им оказывают медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время их доставят в Россию, где они пройдут лечение и восстановление.

В Минобороны подчеркнули, что при подготовке обмена содействие оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сегодня сообщил о договоренности по новому обмену пленными между Россией и Украиной. В соцсети X он написал, что на переговорах в Абу-Даби стороны согласовали обмен 314 человек.