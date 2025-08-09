Военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые передали ВС России координаты расположения заградотрядов 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области, покинули свои позиции. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Солдаты 31-й бригады противника, которые в том числе передавали нашей стороне координаты заградотрядов 17-й бригады, сбежали с целого ряда позиций вглубь Днепропетровской области», — сообщили в силовых структурах.

В селах Березовое, Орестополь и Алексеевка Днепропетровской области ликвидированы заградотряды украинской Нацгвардии. По данным ТАСС, российские военные получили координаты этих подразделений благодаря солдатам 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее две украинские бригады отказались эвакуировать раненых при ударах ФАБ в Днепропетровской области. Брошенные солдаты служили в заградотрядах 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» и 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ.