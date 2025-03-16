Переброска резервов не помогла ВСУ на Красноармейском направлении

Попытки Вооруженных сил Украины сдержать российскую армию под Красноармейском (Покровском) не увенчались успехом. Подразделениям удалось стабилизировать ситуацию и продолжить продвижение, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале .

Особенность боев на Красноармейском направлении, по его словам, в том, что противник стремится сдержать российские силы. Для этого ВСУ перебросили туда дополнительные резервы, в том числе из Курской области. Пушилин заявил, что эти усилия тщетны.

«Нашим подразделениям удается стабилизировать ситуацию и двигаться вперед», — сказал он.

Пушилин сообщил о стремительном продвижении на Великоновоселковском направлении. После освобождения села Днепроэнергия бойцы ВС России нацелились на Вольное Поле и другие населенные пункты.

Ранее мэр Красноармейска Руслан Требушкин призвал президента Украины Владимира Зеленского к мирному соглашению с Россией. Люди, по его словам, устали сражаться.