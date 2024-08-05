Переброшенные в село Желанное бойцы ВСУ почти сразу попали в окружение

ТАСС: три бригады ВСУ попали в окружение на Покровском направлении в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Украинские военнослужащие численностью не менее трех бригад попали в окружение на Покровском направлении в ДНР. Командование перебросило их в село Желанное в качестве подкрепления, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Накануне выходных Киев в надежде удержать оборону в Желанном перебросил туда подразделения трех бригад. В итоге все они сейчас сидят в окружении», — сказал он.

Источник агентства сообщил, что украинские подразделения безуспешно пытались улучшить свое положение беспилотниками. Российские системы радиоэлектронной борьбы подавили дроны.

Мотострелки Вооруженных сил России уничтожили в Харьковской области замаскированные позиции ВСУ и два немецких танка Leopard, сообщил RT. Минобороны уточнило, что бронемашины стреляли из укрытий по российским подразделениям, но их вычислили и поразили.

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