ВС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Харьковом

Российские военные уничтожили замаскированные позиции украинских боевиков в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

«Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск „Север“ с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли в лесополосе замаскированные позиции, пулеметные точки и боевиков ВСУ», — указали в оборонном ведомстве.

Координаты обнаруженной цели передали в пункт управления и экипажам БМП-2М. Экипажи отправились на огневые позиции и ударили по позициям противника. Как рассказал наводчик-оператор БМП-2М с позывным Утюг, техника оснащена универсальным боевым модулем «Бережок» с 30-миллиметровой пушкой. Она может пробивать бетонные укрытия.

Боевики ВСУ пытались ответить огнем. При отступлении противник выпустил по «Бережку» противотанковую управляемую ракету. Однако удар не достиг цели.

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников под Харьковом. Ударом ликвидировали около 80 боевиков.