Перебрасывавший украинских боевиков к позициям пикап уничтожили под Курском
Спецназ Росгвардии ликвидировал пикап ВСУ в Курской области
Спецназовцы Росгвардии засекли и уничтожили в Курской области украинский пикап, который перебрасывал личный состав ВСУ к позициям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Военные поразили цель с помощью беспилотника, ликвидировав пикап вместе с находившимися в нем боевиками.
«Оператор БПЛА Росгвардии нанес удар за секунды до спешивания личного состава», — отметили в Росгвардии.
Также пресс-служба опубликовала видеозапись с уничтожением украинского транспорта.
Ранее войска ликвидировали в Ольговском лесу в Курской области до 600 украинских военных. Российский военнослужащий с позывным Бухгалтер отметил, что противник упорно оборонялся и не собирался сдавать занятые позиции.
По его словам, ожесточенные бои шли несколько недель. Военкор Александр Коц рассказал, что много украинских боевиков полегло в районе населенного пункта Ольговка.
Информацию об больших потерях ВСУ также подтвердил командир батальона морской пехоты Черноморского флота группировки «Север» с позывным Як. Тела украинских военнослужащих вывозили с поля боя «пачками», добавил он.