Перебрасывавший украинских боевиков к позициям пикап уничтожили под Курском

Спецназовцы Росгвардии засекли и уничтожили в Курской области украинский пикап, который перебрасывал личный состав ВСУ к позициям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Военные поразили цель с помощью беспилотника, ликвидировав пикап вместе с находившимися в нем боевиками.

«Оператор БПЛА Росгвардии нанес удар за секунды до спешивания личного состава», — отметили в Росгвардии.

Также пресс-служба опубликовала видеозапись с уничтожением украинского транспорта.

Ранее войска ликвидировали в Ольговском лесу в Курской области до 600 украинских военных. Российский военнослужащий с позывным Бухгалтер отметил, что противник упорно оборонялся и не собирался сдавать занятые позиции.

По его словам, ожесточенные бои шли несколько недель. Военкор Александр Коц рассказал, что много украинских боевиков полегло в районе населенного пункта Ольговка.

Информацию об больших потерях ВСУ также подтвердил командир батальона морской пехоты Черноморского флота группировки «Север» с позывным Як. Тела украинских военнослужащих вывозили с поля боя «пачками», добавил он.