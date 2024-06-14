«Я думаю, знаете ли, он, с моей точки зрения, не вправе диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира», — сказал Остин.

Путин 14 июня предложил мирно урегулировать украинский конфликт при условиях нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса республики, а также ее демилитаризации и денацификации. Но Украина при поддержке западных покровителей отказалась.

После Владимир Зеленский назвал слова российского лидера о прекращении огня «ультиматумом, которому нельзя доверять». Политолог, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен в интервью «Известиям» заявил, что на позицию Зеленского сильно влияют США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия не просила Запад доверять ей и предложениям президента. Однако части стран давно пора осознать реальную ситуацию.