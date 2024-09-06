Пентагон начал беспокоиться из-за истощения запасов оружия на фоне помощи ВСУ

В Пентагоне выразили обеспокоенность из-за сокращения запасов оружия на фоне продолжающейся помощи Украине. Об этом сообщило агентство Reuters .

По информации издания, поставки оружия на Украину замедлились в 2024 году, но не совсем ясно, почему это произошло.

«Отчасти это может быть связано с обеспокоенностью Минобороны США истощением собственных запасов из-за проблем в американской военной промышленности с цепочками поставок», — предположили журналисты.

В начале сентября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал новые поставки оружия Вооруженным силам Украины. О новом пакете военной помощи ВСУ власти США объявят в ближайшие дни, сообщили в правительстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправится в Германию для участия во встрече группы «Рамштайн», чтобы попросить у западных партнеров оружие.