«Прибыл на авиабазу Рамштайн». Зеленский прилетел в Германию выпрашивать оружие

Зеленский приехал на авиабазу Рамштайн в Германии для встречи с Шольцем

Владимир Зеленский прилетел в Германию, чтобы попросить у союзников дальнобойное оружие и разрешение бить по России. Встреча состоится на американской авиабазе Рамштайн, сообщил он в своем Telegram-канале.

«Я прибыл на авиабазу Рамштайн для участия в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины», — написал Зеленский.

Президент Украины уточнил, что планирует встретиться с министрами обороны Соединенных Штатов и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом.

Он отметил, что будет участвовать в переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Затем Зеленский поедет в Италию для участия в международном экономическом форуме «Амброзетти» и встретится с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Перед поездкой в Германию Зеленский обсудил военное сотрудничество с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Украинский лидер пожаловался на нехватку систем противовоздушной и радиоэлектронной борьбы, артиллерии и бронетехники.