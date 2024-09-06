Зеленский обсудил с Макроном военное сотрудничество перед встречей в Рамштайне

Владимир Зеленский обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном военное сотрудничество в преддверии заседания на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сам президент Украины написал в Telegram-канале.

Зеленский рассказал французскому лидеру о нужде ВСУ в системах противовоздушной и радиоэлектронной борьбы, артиллерии и бронетехнике.

Встречу в Рамштайне проведут 6 сентября. В ней примут участие министр обороны ФРГ Борис Писториус и глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее журналисты Der Spiegel предположили, что поездка Зеленского в Германию имеет политический оттенок. Президент попросит у немецких покровителей отправить еще больше оружия для ВСУ.

Однако кураторам Украины все труднее финансировать ее армию. Как сообщило агентство Bloomberg, Россия производит ракеты и снаряды быстрее, чем Запад отправляет ВСУ военную помощь.