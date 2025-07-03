Беспилотники атаковали объект на территории Удмуртии

Глава Удмуртии Бречалов заявил об атаке дронов по одному из объектов республики

Расположенный на территории Удмуртии объект получил повреждения в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов .

Он подчеркнул, что дроны прилетели не в Ижевск и не в другие города региона.

«В настоящее время есть информация о двух беспилотниках. Один аппарат благодаря мерам безопасности объекта не достиг. Второй попал в технические сооружения, сейчас ликвидируются последствия», — заявил Бречалов.

Глава Удмуртии подчеркнул, что данных о пострадавших и погибших нет. Детали он пообещал сообщить позже.

Это второй прилет беспилотников в Удмуртию за неделю. В минувший вторник, 1 июля, дроны ударили по одному из заводов Ижевска. На месте погибли трое рабочих, ранения различной степени тяжести получили 45 человек.

Бречалов заявил, что после удара цех промышленного предприятия загорелся. Пожарные потушили пламя только к вечеру и приступили к разбору завалов.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что после удара беспилотников по Ижевску двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние еще четырех врачи оценили как тяжелое. Он подчеркнул, что среди них есть ребенок. Всех раненых перевели для лечения в федеральные центры.

Помощник министра добавил, что остальные пострадавшие, как взрослые, так и дети, находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.