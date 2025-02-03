Пенсионерка из Суджанского района пять месяцев прожила в подвале

Мирные жители Суджанского района пять месяцев прятались в подвалах от атак ВСУ. Эвакуированная жительница села Николаева-Дарьина рассказала об этом врио губернатора Александру Хинштейну, написал ТАСС .

Корреспондент агентства стал свидетелем разговора спасенной курянки и главы региона. Хинштейн пришел в медучреждение, чтобы навестить раненых.

«[В подвалах пробыли] с 6 августа. Картошка была. За водой ходили в колодец, напротив моего дома был колодец», — рассказала она.

Женщина получила ранение в момент эвакуации. Сейчас она проходит лечение в областной больнице. По ее словам, в подвале находились восемь человек. Их смогли эвакуировать только после освобождения села российскими войсками.

Сначала их привезли в Обуховку, где военные их переодели. Потом отвезли в Коренево, а уже оттуда — в Рыльск и в Курск. Женщина рассказала, что ее дочери с детьми смогли выехать из села в начале вторжения украинских боевиков и сняли квартиры в Курске.

Подразделения группировки войск «Север» освободили село Николаево-Дарьино 27 января.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов объяснил, что украинские боевики не дают эвакуировать мирных жителей из зоны боевых действий в Курской области, чтобы помешать быстрому продвижению российских войск.