Пенсионерка из Хабаровска прибыла в зону СВО волонтером

Пожилая жительница Хабаровска отправилась в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства края.

Любови Степановне исполнилось 75 лет. Пенсионерка давно мечтала поехать в прифронтовую зону, чтобы помогать российским бойцам, но детям и внукам об этом не рассказывала.

Женщина прошла медкомиссию, собрала чемодан и только перед самым отъездом сообщила близким, что будет работать в ЛНР.

«Сейчас Любовь Степановна трудится в госпитале, где она помогает на кухне. Несмотря на шесть часов работы на ногах ежедневно, она не жалуется и с гордостью выполняет свои обязанности», — передали в комитете.

В России много неравнодушных пожилых жителей, который хотят помочь бойцам на фронте. Ранее стало известно о пенсионерке Фаине Воронковой, пережившей Великую Отечественную войну. Сейчас 94-летняя женщина находится в Подмосковье, она регулярно собирает военным продукты и другие необходимые вещи. Кроме того, в Московской области пенсионеры-волонтеры вяжут носки и шапки для солдат, делают окопные свечи и другие необходимые на передовой вещи.