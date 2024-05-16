Пенсионеры из Лобни связали носки для бойцов СВО | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 12:01 Пенсионеры из Лобни связали носки для бойцов СВО Медиасток.рф

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Участники лобненского отделения союза пенсионеров Подмосковья активно занимаются волонтерской работой. Они вяжут носки и шапки для бойцов, делают окопные свечи и другие необходимые на передовой вещи.

Сразу после начала специальной военной операции пенсионеры активно включились в волонтерскую работу. Одним из самых популярных направлений стало вязание. Сначала многие пенсионерки приступили к делу дома, но со временем поняли, что в одиночестве вяжется с трудом. Тогда родилась идея делать это вместе.

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С любовью связанные носки, шапки и варежки передают в центры сбора гуманитарной помощи. А в каждую посылку обязательно кладут письма бойцам. В них — слова поддержки и признательности за мужество и отвагу.

«Мы еще и собираем посылки, наши девочки плетут сети, режут ленточки, делают свечи, армейский душ делают. Каждый день, регулярно. Кроме того, мы уже третий дрон купили и отправили», — рассказала председатель лобненского отделения Союза пенсионеров Подмосковья Зоя Гаврилина.

Сегодня в округе сбором гуманитарной помощи занимаются несколько волонтерских организаций. Это молодогвардейцы, пенсионеры, добровольческий центр «Обелиск», мастерская «Свечной блиндажик» и муниципальный центр поддержки участников СВО и их семей. Работу координирует городская администрация, а глава городского округа Лобня Анна Кротова регулярно обсуждает с волонтерами вопросы помощи и взаимодействия.

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