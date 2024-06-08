«От бабушки Фаины». История чуткой гумпомощи бойцам СВО от 94-летней жительницы Подмосковья

Фаина Воронкова родилась в Рязанской области и была девятым ребенком в семье. Когда ей было 11 лет, началась Великая Отечественная война. Все ужасы того времени, будучи девочкой, она испытала на себе.

«Потому что сейчас, в тылу сидящие люди в основном не чувствуют, что где-то что-то происходит. А мы ежедневно три или четыре раза в день получали бомбы и пулеметные очереди», — поделилась Фаина Воронкова.

Несмотря на голод и холод, Фаина Воронкова вместе со своими одноклассниками в годы войны сохраняли часть положенного им хлеба. Они сушили сухари и отправляли на фронт. В мирное время женщина работала старшим научным сотрудником лаборатории зоотехнической оценки кормов и кормления сельхозживотных.

Фаина ушла на пенсию в 88 лет. И как только началась специальная военная операция, вспоминая прошлое, сразу начала помогать фронту.

«Сказали, нужны продукты на первых порах. Где-то в сентябре, в самые ранние времена, я две сумки продуктов собрала, что есть — крупы, помидоры, перцы маринованные. Две сумки отнесла туда и всех своих знакомых обзвонила», — рассказала Фаина Воронкова.

Помимо продовольственной помощи, бабушка Фаина, как ласково называют ее бойцы на передовой, помогает приобретать и необходимые на фронте вещи: рации, аккумуляторы, квадрокоптеры.

«Хотим передать огромное спасибо от десантников Ивановского соединения, которые выполняют задачи на одном из самых опасных участков направлений. Огромное спасибо бабушке Фаине, которой 94 года, оказавшей помощь в приобретении аккумуляторных батарей. Бабушка Фаина, огромное вам спасибо, здоровья и долгих лет жизни! А мы, в свою очередь, обещаем принести домой только победу. Слава Богу, слава России!» — обратились бойцы СВО к пенсионерке.

Также Фаину Воронкову пригласили вступить в «Боевое братство». Женщина согласилась, подчеркнув, что всегда готова оказать помощь военным.

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