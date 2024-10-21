Пенсионер рассказал о постоянных обстрелах и сбитом вертолете в Курской области

Толпа людей на дороге и сбитый вертолет стали сигналом для жителя Курской области о том, что нужно эвакуироваться. Об этом мужчина рассказал военным следователям СК.

Сам он — бывший военнослужащий, сейчас находится на пенсии. Мужчина проживал в селе Малая Локня. Ему позвонил сосед, который дежурил в другом населенном пункте, и попросил вывезти жену во Льгов.

Мужчина отвез женщину в соседний поселок и возвращался обратно домой. По пути рядом с Малой Локней он увидел толпу людей и машин. Его предупредили, что через Погребки доехать до дома он не сможет — там сбили вертолет.

«И вот это количество людей и сбитый вертолет дали сигнал, что нужно уезжать. А так я не собрался никуда эвакуироваться. <…> У нас уже было такое: стреляют и стреляют», — подчеркнул мужчина.

Он взял куртку и свитер и выехал на машине в соседнее село, чтобы хотя бы переночевать там. По его словам, в граничащих с Украиной селах и раньше раздавались взрывы. Однако в Малой Локне было спокойнее.

Как сообщил ТАСС, часть украинских боевиков покинула свои позиции в районе Суджи. Некоторые из них бежали полями от российских войск.