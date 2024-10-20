ВСУ в Курской области пытались полями вернуться на Украину
ТАСС: подразделения ВСУ сбежали с позиций в районе Суджи
Часть военнослужащих ВСУ покинула свои позиции в районе Суджи. Об этом сообщил ТАСС.
Источник издания в силовых структурах подтвердил, что некоторые подразделения бегут полями от российских войск.
Ранее сдавшийся в плен мобилизованный Александр Чмиль рассказал, что у ВСУ не осталось путей эвакуации из Курской области. Украинским боевикам прекратили подвозить провиант и снаряды, отметил он.
Военнослужащий признался, что ему приходилось ради выживания пить воду из болота. Когда стало известно об отрезанных путях отхода, он вместе с сослуживцами сдался в плен. Чмиль добавил, что российские военные накормили их и дали сигарет.