ВСУ в Курской области пытались полями вернуться на Украину

Часть военнослужащих ВСУ покинула свои позиции в районе Суджи. Об этом сообщил ТАСС .

Источник издания в силовых структурах подтвердил, что некоторые подразделения бегут полями от российских войск.

Ранее сдавшийся в плен мобилизованный Александр Чмиль рассказал, что у ВСУ не осталось путей эвакуации из Курской области. Украинским боевикам прекратили подвозить провиант и снаряды, отметил он.

Военнослужащий признался, что ему приходилось ради выживания пить воду из болота. Когда стало известно об отрезанных путях отхода, он вместе с сослуживцами сдался в плен. Чмиль добавил, что российские военные накормили их и дали сигарет.