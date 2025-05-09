Пенсионер погиб от ранений после удара ВСУ по курскому селу Званое

Хинштейн сообщил о гибели жителя села Званое после удара ВСУ

ВСУ обстреляли село Званное Глушковского района в Курской области. Смертельные ранения получил пожилой мужчина, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Медикам не удалось его спасти — раны были слишком серьезными», — написал он.

Хинштейн добавил, что украинские боевики нанесли удар по жилому дому. У 65-летнего мужчины диагностировали множественные осколочные ранения головы, плеча и живота.

Позже он скончался в больнице. Врио губернатора выразил соболезнования его родственникам.

Ранее стало известно о гибели 61-летней жительницы поселка Глушково при атаке ВСУ на Курскую область. Противник обстрелял российский регион во время перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным.