Пекари «Южной» группировки испекли пасхальные куличи для бойцов на СВО

Комроты Беркут: военные пекари испекли около 1500 куличей для солдат на СВО

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

Военные пекари испекли около 1500 пасхальных куличей для бойцов на передовой. Об этом РИА «Новости» рассказал командир роты материального обеспечения «Южной» группировки войск с позывным Беркут.

«В преддверии Светлой Пасхи перед нашим подразделением, ротой материального обеспечения, стоит задача выпечь до полторы тысячи пасхальных куличей, которые сегодня уедут уже до наших передовых подразделений, артиллеристов», — отметил он.

Протоиерей Владимир Хворостов освятил военную пекарню. Он заявил, что бойцы оторваны от дома и каждый из них хочет получить частичку любви и внимания. Каждый из них уповает на Бога, на то, что Господь проявит свою заботу и милосердие. Особенно важна духовная поддержка для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в сложных условиях.

До этого заместитель командира взвода 67-й дивизии группировки войск «Запад» с позывным Язва рассказал агентству, что операторы БПЛА доставляют своим боевым товарищам из 25-й армии пасхальные куличи с помощью дронов и роботов-курьеров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пасхальное перемирие носит гуманитарный характер. Пасха и для России, и для украинцев — святой праздник.

