Комроты Беркут: военные пекари испекли около 1500 куличей для солдат на СВО

Военные пекари испекли около 1500 пасхальных куличей для бойцов на передовой. Об этом РИА «Новости» рассказал командир роты материального обеспечения «Южной» группировки войск с позывным Беркут.

«В преддверии Светлой Пасхи перед нашим подразделением, ротой материального обеспечения, стоит задача выпечь до полторы тысячи пасхальных куличей, которые сегодня уедут уже до наших передовых подразделений, артиллеристов», — отметил он.

Протоиерей Владимир Хворостов освятил военную пекарню. Он заявил, что бойцы оторваны от дома и каждый из них хочет получить частичку любви и внимания. Каждый из них уповает на Бога, на то, что Господь проявит свою заботу и милосердие. Особенно важна духовная поддержка для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в сложных условиях.

До этого заместитель командира взвода 67-й дивизии группировки войск «Запад» с позывным Язва рассказал агентству, что операторы БПЛА доставляют своим боевым товарищам из 25-й армии пасхальные куличи с помощью дронов и роботов-курьеров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пасхальное перемирие носит гуманитарный характер. Пасха и для России, и для украинцев — святой праздник.