Пехоту ВСУ уничтожили в зоне спецоперации

Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нанесли удар из «Рапиры» и уничтожили минометы и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Расчеты 100-миллиметровых противотанковых орудий „Рапира“ мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ уничтожили выявленные замаскированные 82-миллиметровые минометы с расчетами противника», — отметили в сообщении.

По данным ведомства, подразделения противника обнаружили с помощью беспилотников. В Минобороны отметили, что противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» ведут высокоточную работу. Само орудие артиллеристы называют «снайперской винтовкой» за простоту и безотказность в эксплуатации.

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