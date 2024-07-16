Дрон «Ланцет» ювелирно уничтожил танк ВСУ через дыру в крыше ангара

Удар российского дрона-камикадзе «Ланцет» по танку ВСУ в ангаре попал на видео

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинский танк Т-64БВ, залетев через дыру в крыше ангара. Видео опубликовали в Telegram-канале «Военное дело».

На кадрах можно увидеть, как в выявленную разведкой постройку через небольшое отверстие в крыше залетел боеприпас, который с хирургической точностью поразил танк ВСУ. Боекомплект украинской боевой машины сдетонировал и полностью ее уничтожил.

Ранее авторы издания The Asia Times сообщили, что боевые действия на Украине обнажили всю уязвимость американских танков Abrams, которые российские войска выводят из строя беспилотниками «Ланцет» и противотанковым оружием «Корнет». Российские военные смогли захватить восемь Abrams и еще большее количество Leopard.

Ранее боевики ВСУ пожаловались на стратегические проблемы в ДНР из-за тактики российских войск. Они указали на тандемную работу артиллерии и ударных дронов «Ланцет».