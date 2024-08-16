Украина спланировала нападение на Курскую область в связи с предчувствием своего краха. Об этом помощник президента РФ Николай Патрушев заявил в интервью «Известиям» .

«Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — сказал он.

По его словам, украинские власти спланировали нападение на Курскую область при участии НАТО и спецслужб Запада. Также Патрушев заявил, что все заявления американского Госдепа якобы о непричастности США к вторжению Вооруженных сил Украины в Курскую область не соответствуют действительности.

Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что часть территории Украины превратится в санитарную зону из-за действий Киева. По его словам, украинские власти превращают «остатки» страны в непригодные для жизни земли.