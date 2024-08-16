Патрушев объяснил, чем вызвана атака ВСУ на Курскую область

Патрушев: ВСУ спланировали атаку на Курскую область из-за предчувствия краха

Фото: РИА «Новости»

Украина спланировала нападение на Курскую область в связи с предчувствием своего краха. Об этом помощник президента РФ Николай Патрушев заявил в интервью «Известиям».

«Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — сказал он.

По его словам, украинские власти спланировали нападение на Курскую область при участии НАТО и спецслужб Запада. Также Патрушев заявил, что все заявления американского Госдепа якобы о непричастности США к вторжению Вооруженных сил Украины в Курскую область не соответствуют действительности.

Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что часть территории Украины превратится в санитарную зону из-за действий Киева. По его словам, украинские власти превращают «остатки» страны в непригодные для жизни земли.

Красные линии — все? Чем ответит Россия после атаки на Курскую область

Путь самовыражения или строгий дресс-код. Как выбрать одежду для школьника

«Одна жалоба — голос сумасшедшего». Что изменят новые правила о камерах на дорогах

«Нам сильно помогли». Мать и сын из Суджи воссоединились в Подмосковье

Обучающая смена для руководителей и сотрудников «Добро.Центров» открылась в Югре

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте