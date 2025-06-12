Патриотический автопробег в День России прошел в Люберцах
Из Дзержинского до центра Люберец в День России проследовала автоколонна из 35 машин и 20 мотоциклов. Завершилось патриотическое мероприятие флешмобом в поддержку бойцов специальной военной операции.
Как рассказал глава Люберец Владимир Волков, в автопробеге приняли участие представители молодежных организаций, члены Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья и клуба «Ночные волки», активисты партии «Единая Россия» и молодогвардейцы, депутаты и неравнодушные жители округа.
«Во время флешмоба в поддержку защитников Родины на парковке около администрации Люберец участники выстроили из машин букву V», — поделился руководитель муниципалитета.
Отметим, что сегодня в честь празднования Дня России в парках и на стадионах городского округа Люберцы проходят праздничные мероприятия. Для жителей подготовили концерты с участием лучших творческих коллективов, спортивные соревнования, традиционные русские игры и многое другое.