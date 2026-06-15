Пассажирский автобус пострадал в Горловке при сбросе взрывчатки с БПЛА

Украинские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на пассажирский автобус в Горловке. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

«К счастью, без пострадавших», — добавил он.

Также Приходько объявил о временном запрете перевозить пассажиров и багаж по участку федеральной трассы Р-150 Донецк — Ясиноватая — Горловка. Такое решение принял штаб обороны ДНР.

Несколько дней назад житель Горловки получил ранения на этой трассе, когда его автомобиль атаковал украинский беспилотник.

Всего за минувшую ночь силы ПВО сбили над российскими регионами, не считая зоны СВО, 123 украинских беспилотника над 13 регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей. В частности, БПЛА ликвидировали в Миллеровском и Азовском районах Ростовской области и Таганроге.