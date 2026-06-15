За ночь силы ПВО сбили 123 беспилотника ВСУ над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 123 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дроны сбили над Белгородской, Калужской, Брянской, Курской, Ростовской, Орловской, Рязанской, Тверской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО ликвидировали БПЛА в Таганроге, Миллеровском и Азовском районах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Также этой ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил о четырех беспилотниках, сбитых на подлете к Москве. Данных о пострадавших и разрушениях тоже не было.