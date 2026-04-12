Пасха позволит российским военным хотя бы на минуту почувствовать себя дома

Замкомандира полка по тылу с позывным Обзор заявил, что Пасха — семейный и домашний праздник, позволяющий бойцам хотя бы ненадолго почувствовать себя дома. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Пасха — это домашний и семейный праздник, и это позволит хоть на минуту прикоснуться к домашнему, ведь хоть какая-то частичка дома доходит до бойца», — сказал он.

В военном ведомстве отметили, что бойцы 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» доставляют пасхальные куличи и яйца с помощью дронов на передовую. Военные повара мотострелкового полка их приготовили, а войсковой священник освятил.

Освященные куличи и яйца упаковали в специализированную защитную упаковку, а затем их доставили на передовые позиции с помощью БПЛА. Это позволило обеспечить всех бойцов, независимо того, насколько далеко они удалены от тыловой инфраструктуры. Соблюдение вековых традиций и сейчас остается важной моральной опорой для российских военных, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации.

Ранее военные пекари испекли около 1500 пасхальных куличей, а операторы БПЛА доставили их бойцам из 25-й армии.