Парту героя в честь бойца СВО открыли в Мытищах

Владимир Яровой — выпускник гимназии. После окончания девятого класса поступил в Мытищинский машиностроительный техникум, затем в институт систем управления экономикой и международного права. Он был добрым и отзывчивым человеком, работал в мытищинской теплосети. Владимир много раз ездил в зону спецоперации, доставлял гуманитарную помощь, а затем принял решение самому отправиться на фронт.

При выполнении боевого задания 11 июня 2024 года во время штурма в населенном пункте Ольшаны Купянского района героически погиб.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что необходимо хранить память о тех людях, что жили среди нас, работали и совершали героические поступки.