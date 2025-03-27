Партию из 240 детских книг отправят из Жуковского в Луганск

Посетители Центральной детской библиотеки под руководством заведующей библиотеки Татьяны Лыжиной собрали в Жуковском 240 книг для юных читателей из Луганска. Посылки с литературой отправят вместе с другим гуманитарным грузом.
Акция прошла по инициативе Жуковской централизованной библиотечной системы и при поддержке заместителя председателя — социального координатора Жуковского отделения Комитета семей воинов, члена Общественной палаты городского округа Жуковский Дины Тушниковой.
Сотрудники библиотеки упаковали собранную литературу в посылки. При участии Дины Трушниковой в самое ближайшее время их доставят в Луганск.
«Очень надеемся, что эти книги станут замечательным подарком для маленьких жителей Луганска к окончанию учебного года!» — сказала она.