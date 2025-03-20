«Папа пострадал». Появились детали и видео разрушительной атаки ВСУ на СНТ в Энгельсе

Появились детали и видео разрушительной атаки ВСУ на СНТ в Энгельсе

Украина нанесла жесточайший удар по жилому поселку в Саратовской области. Местные жительницы рассказали 360.ru о последствиях атаки и показали видео, на которых видны разрушения.

Наталья, первая собеседница редакции, сообщила, что семьи в момент атаки не было дома — все работали. При ударе беспилотников серьезные разрушения получила дача.

«Фундамент у нас крепкий. Но выбило пластиковые окна, покорежило рамы. Такое же у всех соседей. У одного мужчины крыша дома упала на машину», — рассказала Наталья.

Еще одна жительница СНТ Кристина добавила, что при атаке пострадал дом ее отца и достаточно сильно. Повреждения получили три машины.

«Папа пострадал немного. Лицо, спина, руки и колени», — сообщила Кристина.

В ночь на четверг, 20 марта, Украина нанесла массированный удар беспилотниками по российским регионам. ПВО России перехватило 132 дрона, 54 из них сбили над Саратовской областью.

На аэродроме в Энгельсе зафиксировали возгорания. В нескольких СНТ неподалеку обломки беспилотников повредили десятки домов, больницу и детский сад. Из нескольких товариществ местные власти начали эвакуировать жителей.