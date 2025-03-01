Лебедев: судно с военными грузом и британскими наемниками поразили в Одессе

Российские военные поразили в Одессе балкер, перевозивший военный груз и британских наемников ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Одесса: прилет в [грузовое судно] с военным грузом и британцами <…>. Украинские издания пишут о двух погибших. Это не так: уже точно нашли 13, но поиски продолжаются, да и не все до больницы доедут», — заявил подпольщик.

Лебедев добавил, что удар нанесли примерно в 18:30 по московскому времени.

Позднее в своем Telegram-канале он уточнил, что одним из грузов были безэкипажные катера (БЭК), вероятно, британские, так как там были наемники из Великобритании. Часть груза должны были разместить в Одессе, а часть — в Очакове в Николаевской области.

Лебедев отметил, что ВСУ готовились к атаке на Крым. Он назвал прилет по балкеру «удачным попаданием», причем информация была получена, скорее всего, от американцев.

По словам подпольщика, «вчерашний демарш Зеленского — это объявление британцами борьбы за лидерство и место за столом при новом переделе мира», а поражение балкера похоже на «ответку со стороны США».

Ранее Лебедев сообщил о поражении склада с дронами, цеха по их производству и объекта противовоздушной обороны с бойцами ВСУ в Черкасской области.