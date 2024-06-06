Ответ последует. Песков — о реакции Путина на удары западным оружием
Песков: Путин дал понять Западу, что реакция на удары его оружием последует
Президент России Владимир Путин допустил отправку оружия странам, которые вступили в конфликт с поставщиками средств поражений для Украины. Таким образом он дал понять, что удары не останутся без ответа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Его процитировали «Известия».
Песков заявил, что президент на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге выразился предельно ясно, и его заявление не нуждается в пояснении. По словам официального представителя Кремля, Россия обязательно ответит на поставки западных вооружений на Украину.
«Президент сказал то, что хотел сказать, и это очень важное заявление, которое весьма и весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которое будет стрелять по нам, не могут остаться без последствий. Последствия обязательно будут», — сказал пресс-секретарь.
Путин допустил асимметричный ответ на поставки Украине западных вооружений, которыми ударят по российской территории. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поддержал озвученную им идею. По его словам, враги США и стран НАТО — друзья России.