Президент России Владимир Путин допустил отправку оружия странам, которые вступили в конфликт с поставщиками средств поражений для Украины. Таким образом он дал понять, что удары не останутся без ответа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Его процитировали «Известия» .

Песков заявил, что президент на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге выразился предельно ясно, и его заявление не нуждается в пояснении. По словам официального представителя Кремля, Россия обязательно ответит на поставки западных вооружений на Украину.

«Президент сказал то, что хотел сказать, и это очень важное заявление, которое весьма и весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которое будет стрелять по нам, не могут остаться без последствий. Последствия обязательно будут», — сказал пресс-секретарь.

Путин допустил асимметричный ответ на поставки Украине западных вооружений, которыми ударят по российской территории. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поддержал озвученную им идею. По его словам, враги США и стран НАТО — друзья России.