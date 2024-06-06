Медведев поддержал идею Путина по отправке оружия за рубеж

Поставка вооружений странам, которые противостояли США, существенно изменит внешнюю политику России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поддержал асимметричный ответ на снятие ограничений с применения западного оружия.

«Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. <…> Их враг США, значит, нам они — друзья», — заявил он.

Медведев напомнил, что Путин впервые допустил отправку российских вооружений регионам, которые вступили в конфликт со странами — поставщиками оружия Украине. Зампред Совбеза уточнил, что имел в виду президента США и членов НАТО. Он заявил, что это решение существенно изменит внешнюю политику России, и поддержал его.

Политик сказал, что регионы-получатели намеренно не озвучили. Он призвал нанести максимально разрушительные удары по чувствительным объектам на территории общих противников.

На встрече с главами информагентств в первый день ПМЭФ-2024 Путин заявил об асимметричном ответе России странам Запада. Власти, по его словам, еще обдумают возможные меры.