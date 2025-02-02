Погибший в зоне спецоперации вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов завоевал уважение среди сослуживцев, проявил себя как грамотный и отважный командир. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Глава республики уточнил, что был лично знаком с Ефремовым, они часто обсуждали устройство Донбасса после завершения конфликта с Украиной. По словам Пушилина, вице-губернатор проявлял живой интерес к развитию ДНР.

«Кубинец — позывной Ефремова — человек широчайшей души и высоких нравственных качеств. Его гибель — невосполнимая утрата. Искренние соболезнования родным и близким Сергея Викторовича», — написал Пушилин.

О гибели Ефремова стало известно 2 февраля. Вице-губернатор Приморья возглавлял добровольческий отряд «Тигр».

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн назвал Ефремова человеком невероятной храбрости.