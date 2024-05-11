Поселок Керамик в ДНР перешел под контроль российских войск | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 13:10 Поселок Керамик в ДНР перешел под контроль российских войск Минобороны сообщило об освобождении поселка Керамик в ДНР РИА «Новости»

Читать 360 в

Подразделения группировки «Центр» российских войск в ходе успешных боевых действий освободили поселок Керамик в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что военнослужащие за минувшие сутки нанесли поражение 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригадам ВСУ и 109-й бригаде теробороны около сел Новоалександровка, Карловка и Розовка, а также поселка Вишневое Донецкой Народной Республики.

Реклама

В результате успешных боев группировка «Центр» улучшила свое тактическое положение.

Также бойцы отразили 10 попыток противника перейти в атаку в районе поселка Очеретино, сел Семеновка, Соловьево, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Противник за сутки потерял до 390 человек личного состава, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки Paladin, Braveheart и Гвоздика, две гаубицы Д-30 и одну М77, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Самый крупное наступление в зоне проведения специальной военной операции провели войска, действующие в Харьковской области. За минувшие сутки они освободили сразу пять населенных пунктов.