Поселок Керамик в ДНР перешел под контроль российских войск | 360°

11 мая 2024, 13:10
Поселок Керамик в ДНР перешел под контроль российских войск
Минобороны сообщило об освобождении поселка Керамик в ДНР
Подразделения группировки «Центр» российских войск в ходе успешных боевых действий освободили поселок Керамик в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве добавили, что военнослужащие за минувшие сутки нанесли поражение 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригадам ВСУ и 109-й бригаде теробороны около сел Новоалександровка, Карловка и Розовка, а также поселка Вишневое Донецкой Народной Республики.
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В результате успешных боев группировка «Центр» улучшила свое тактическое положение.
Также бойцы отразили 10 попыток противника перейти в атаку в районе поселка Очеретино, сел Семеновка, Соловьево, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики.
Противник за сутки потерял до 390 человек личного состава, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки Paladin, Braveheart и Гвоздика, две гаубицы Д-30 и одну М77, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель».
Самый крупное наступление в зоне проведения специальной военной операции провели войска, действующие в Харьковской области. За минувшие сутки они освободили сразу пять населенных пунктов.
Минобороны РФ
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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