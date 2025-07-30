Украинские подразделения отступают с позиций под Красноармейском. Об этом ТАСС рассказал штурмовик 1-й славянской бригады в составе группировки войск «Центр» Дмитрий Калугин.

«На Покровск (Красноармейск) идем. Направление сложное, но мы продвигаемся вперед-вперед. Противник отступает. Под нашим натиском тоже они бросают закрепы», — рассказал Калугин.

Также украинские боевики при отступлении оставляют оружие и боеприпасы.

В среду ночью российские «Искандеры» разгромили учебный полигон Сухопутных войск Украины в районе Гончаровского Черниговской области. ВСУ потеряли около 200 человек убитыми и ранеными.

ВСУ, чтобы удержать поселок Степногорск в Запорожской области, перебросили на это направление часть элитного подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра». Российские войска уже зашли в поселок и приступили к боям за его освобождение.