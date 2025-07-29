ВСУ в спешке перебросили в поселок Степногорск в Запорожской области часть элитного подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра». Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Противник, видя, как неутешительно для него развивается ситуация, <…> для удержания Степногорска перебросил на запорожскую линию фронта часть элитного подразделения БПЛА „Птицы Мадьяра“», — сказал он.

По словам Рогова, российские войска уже зашли в поселок и приступили к боям за его освобождение.

Ранее стало известно, что в рядах ВСУ наблюдаются признаки управленческого коллапса, особенно тяжелая ситуация образовалась на подступах к Запорожью. Оборона украинских войск начала терять целостность.